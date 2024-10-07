İğneden ipliğe zam yolda! Vergi ve cezalara yüzde 44 artış geliyor...

Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 11:33

2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2025 yılı için tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 olarak öngörülüyor. Yılın başında, Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıtlar gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarifeleri ve trafik cezalarının yüzde 44 oranında zamlanması bekleniyor.

Maktu vergiler, ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesine göre her yıl başında "yeniden değerleme oranı" kadar artırılıyor. Bu oran, her yıl ekim ayı sonunda Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) son 12 aylık ortalaması ile bir önceki yılın ortalamasındaki artışa göre belirleniyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır’ın aktardığına göre, 2020 yılında yüzde 9,11, 2022’de yüzde 36,2 olan yeniden değerleme oranı, 2023’te yüzde 122,93 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 2024 başında yüzde 58,46 olarak uygulanan oran, 2025 başında uygulanacak olası oranların yıllık enflasyon hedefinin oldukça üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağına işaret ediyor.

YURTİÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Kasım 2023’te 2882,04 olan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi değeri, Eylül 2024 itibarıyla aylık yüzde 1,37 artışla 3659,84’e yükseldi. Son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması ise 3028,74 oldu.

Yeniden değerleme oranının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır olsa dahi, son 12 ayın ortalaması 3333,73 olacak ve geçen yılın aynı dönemindeki ortalama değeri 2318,94 ile karşılaştırıldığında yıllık artış yüzde 43,76’ya ulaşacak. Bu da 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını belirleyecek.

OLASI ARTIŞ SENARYOLARI

Ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 1,5 artarsa, ortalama endeks değeri 3338,30’a, önceki on iki aya göre artış ise yüzde 43,96’ya çıkacak. Aylık artış yüzde 2 gelirse ortalama endeks 3339,83’e, önceki on iki ayın ortalamasına göre değişim yüzde 44,02’ye, yüzde 2,5 artış olması durumunda ise ortalama endeks 3341,35’e yükselecek ve artış oranı yüzde 44,09’a ulaşacak.

Cumhurbaşkanı, yetkileri çerçevesinde indirim ya da artırma yetkisini kullanmadığı takdirde, 2025 yılı başında bu oranlarda artırımlar yapılacak.

Yılbaşında zam yapılacak kalemler arasında şunlar yer alacak:

- Emlak Vergisi

- Çevre Temizlik Vergisi

- Motorlu Taşıtlar Vergisi

- Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki bazı istisna tutarları ve vergi tarifeleri

- Veraset ve İntikal Vergisi

- Damga Vergisi

- Özel İletişim Vergisi

- Trafik cezaları

- Ehliyet ve pasaport harçları

- Vergi Usul Kanunundaki cezalar

- Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

- Araç muayene ücretleri

- Yurtdışı çıkış harcı