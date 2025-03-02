İhaleye 2 gün kaldı: Özelleştirmeye karşı çıkan Çayırhan madencileri kendilerini yine madene kapadı!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 22:34

Güncelleme: 02.03.2025 - 22:34

Ankara'ya yürüyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde "Özelleştirmeyi durdur" çağrısı yapan Çayırhan Termik Santrali işçileri, ihaleye 2 gün kala kendilerini yine madene kapadı.

Türkiye Maden İs Sendikası yetkililerinin verdiği bilgiye göre toplam 50 işçi kendini 800 metre derinlikte bulunan madene kapatacaklar. Madenciler sahuru da yeraltında yapacak.

Söz konusu kararı duyuran Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan şunları söyledi:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize herhangi bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Arkadaşlarımızla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kitlemeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun."

TES-İş adına konuşan Sinan Türkel de "Arkadaşlar, mücadeleye devam ediyoruz. Yeraltına kapanıyoruz. Biz de TES-İş olarak madencilerle birlikte her altına giriyoruz. Gazamız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çayırhan’da 20 Kasım 2024’te 500 madenci özelleştirme kararına tepki göstererek kendilerini madene kapattı. Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmeleri’nin özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, ihale şartnamesinde haklarına ilişkin hiçbir maddenin yer almamasını ve özelleştirmenin iş güvenliğini tehlikeye atmasını protesto etmeye devam ediyor.

İşçiler, iktidarın varlık satışını 4 Mart 2025 tarihine ertelemesi üzerine yürüyüşe ara vermişlerdi.

Erteleme sürecinde herhangi bir iptal kararı alınmaması üzerine işçiler, özelleştirme kararının tamamen iptal edilmesi talebiyle yeniden yürüyüş başlattı. 10 Şubat’ta Beypazarı’ndan Ankara’ya doğru yürüyüşe yeniden başlamış, 13 Şubat’ta Ankara’ya ulaşan işçilerin talepleri yine kabul görmemişti.