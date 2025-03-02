CHP'li Yavuzyılmaz'dan 'Çayırhan' uyarısı: 'Devasa bir peşkeş hazırlanıyor'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:17

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:17

Cumhuriyet tarihinin özelleştirme şampiyonu AKP iktidarı, son olarak gözünü Ankara'daki Çayırhan Termik Santrali'ne dikti. Santralin arsaları, binaları ve maden sahalarının satışı için 4 Mart'ta ihale düzenlenecek.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ihalete X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İhalenin adrese teslim bir şekilde yapılacağını belirten Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahaları’ ihalesine son 60 saat kaldı!İhaleyi kazanacak şirketin bir yılda elde edeceği kar: 120 milyon dolar

35 yılda elde edeceği toplam kar: 4 Milyar 200 milyon dolar, güncel kurla 153 Milyar Lira.

AK Parti marifetiyle 4 Mart 2025 Salı günü yapılacak adrese teslim ihaleyle kamuya ait Çayırhan Termik Santralinin arsaları, binaları ve lojmanlarının Varlık Satışının yapılması, Maden Sahalarının işletme hakkının 2060 yılına kadar devredilmesi planlanıyor.

Burası Türkiye’nin yapısal olarak en iyi kömür sahası ve tam mekanize sistemle son teknolojiyle çalışıyor. 153 Milyar Lira’nın altında sonuçlanacak bir ihale doğrudan kamu zararıdır, suçtur. Yetkilileri uyarıyorum. İleride bu ihale incelenir, satış ve devir iptal edilir, sorun yaşarsınız. Bu hatadan dönün. İhaleyi yapmayın ve süreci iptal edin.

Bırakın bu devasa kar devletin kasasında kalsın. Adrese teslim şekilde bir şirkete peşkeş çekilmesin. Zira İhalenin taban fiyatı açıklanmadığından devasa bir peşkeş hazırlığı yapıldığı açık.



