İhracatçılara ek süre: Dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası için tarih açıklandı

İhracatçı firmalara, dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası uygulamaları için ek süre imkanı tanındığı açıklaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

İhracatçılara ek süre: Dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası için tarih açıklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:24

Ticaret Bakanlığı'nın Dahilde İşleme Rejimi ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, her iki düzenlemeyle, ihracatçı firmalara dahilde işleme rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamında ek süre verilebilmesine olanak sağlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ve dahilde işleme izinlerine (altın ve kıymetli taşlar ile madenlere ilişkin tarife pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri hariç) ilave süre verilebilecek.

4 İL İÇİN EK SÜRE

Ayrıca deprem felaketinin yıkıcı etkisinin yoğun hissedildiği 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya) faaliyet gösteren firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirebilmeleri için ek süre tanındı.


Etiketler: #ihracat #ek süre #harç

İlgili Haberler

İhracatçılardan SGK prim indiriminin artırılması talebi

İhracatçılardan SGK prim indiriminin artırılması talebi
Egeli gıda ihracatçılarından ABD pazarında önemli büyüme

Egeli gıda ihracatçılarından ABD pazarında önemli büyüme
İhracatçıların kur şikayeti sürüyor! 'Doların 33 lirayla 37 lira olması arasında bir fark yok'

İhracatçıların kur şikayeti sürüyor! 'Doların 33 lirayla 37 lira olması arasında bir fark yok'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler