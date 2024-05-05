İhracatçılardan iktidara ziyaret
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyet Beştepe'yi ziyaret etti. Görüşmede ihracatın desteklenmesi için atılacak adımlar konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti.
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, ihracatçı sektörlerimiz için kısa vadede düzenlemeye ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda ihracatımızı desteklemek için atılması gereken adımları istişare ettik. Toplantımızın çıktılarının, OVP'de öngördüğümüz ihracat hedefine ulaşmamızda ve ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Gültepe ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
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