İhracatçıların dolar endişesi: 14-15 liranın altına düşmemesi lazım

05 Ocak 2022 Çarşamba, 13:03

Aralık ayı istatistiklerine göre yurt içi üretici fiyatları aralıkta yıllık yüzde 79,89’a tırmandı. Bu durumun sepet kurda bir yılda yüzde 68’lik artışın üstünde olduğunu belirten ihracatçılar, rekabetçi kur avantajını kaybettikleri değerlendirmesini yaptı.

Dünya gazetesinin haberine göre İstanbul Hazirgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2021 yılı itibari ile birçok sektörün ihracatta rekor kırdığını, hazır giyim sektörü olarak kendilerinin de 20,2 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştıklarını belirtirken “Bu yıl için de 23 milyar dolar hedef belirledik. Ama Türkiye’deki ekonomik hareketler çok hızlı değişiyor. 2022’nin ilk günlerine bakınca artan maliyetler karşısında kurun avantajı kalmadı. Başa baş gibi bir noktada devam ediyor. İhracatçılar tam kurun avantajından faydalanma noktasındayken ÜFE’deki artışlar özellikle rekabetçilik anlamında sıkıntı yaratıyor. Önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası kurda enflasyon oranında ayarlama yapmalı. Eğer artan maliyetler karşısında kur tekrar ters bir hareket yaparsa kimsenin tutunacak dalı kalmaz. Oluşan maliyetleri hiçbir firmanın karşılama gücü yok. Bu sefer üretim de etkilenir. İhracatta, bu hıza, bu motivasyona ulaşmışken geri vitese takmamamız lazım" dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise artan maliyetler karşısında kurun geldiği seviyenin kendilerini zora soktuğuna dikkat çekip “Son olarak enerji maliyetlerimiz çok yüksek oranda arttı. Baktığınız zaman kur başa baş bir noktadaydı ama halihazırda rekabetçiliğini kaybetmiş durumda. Hem genel ihracat hem de sektör ihracatı olarak koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemiz için bugünkü konjonktürde kurun 14-15 lira seviyesinin altına düşmemesi lazım. Aksi halde ihracat için sıkıntılı bir durum olur ve hedefler tutturulamaz” diye konuştu.





