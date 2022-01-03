Burcu Esmersoy: 'Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:04

Televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy'un, "Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.

Pazar Postası'ndan Alev Ersoy Cimin'e konuşan Esmersoy, 'dolara kafa yormadığını' anlattı.

"TÜRK LİRASINDAYIM, DOLARA KAFA YORMUYORUM"

Ünlü sunucu, verdiği yanıtta, "Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum" ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Esmersoy, "Vasiyetiniz var mı?" sorusu üzerine de "Hazırladım bile. Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi.