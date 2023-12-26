İhracatı yasak bitkiler belirlendi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:46

Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, karaçiğdem, lale, yılanbacağı, yılanpancarı, çakmuz, yılanbıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılanyastığı, kumzambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.