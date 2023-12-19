Ege İhracatçı Birlikleri başkanından Alsancak Limanı açıklaması

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:16

İzmir Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli bir şirkete satılacağının ortaya çıkması ardından Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’den ilginç bir öneri geldi. Eskinazi, devletin limanı işletemediğini kapatmak yerine özelleştirmesi gerektiğini görüşünü paylaştı.

Alsancak Limanı’nda gerileme olduğunu rakamlarla anlatan Eskinazi, “ 2000’li yılların başında Alsancak Limanı ihracat ve ithalattan aslan payını alırken, 2010’lu yıllarla birlikte Aliağa Limanı, Alsancak Limanı’nı geçti. İzmir Alsancak Limanı’nın özelleştirmesinin gerçekleşmemesi sonrasında yazımın devamında detaylandıracağım gerekçeler yüzünden İzmir Alsancak Limanı geri düşerken, Aliağa Limanının yıldızı parladı. 2013 yılında İzmir Limanı ve Aliağa Limanlarından 10’ar milyar dolarlık ihracat olmuşken, 2022 yılında İzmir Limanı 9.2 milyar dolar mertebesinde kalırken, Aliağa Limanı’ndan yapılan ihracatın 22.4 milyar dolara ulaştığını görüyoruz.

İzmir Limanı konumu itibariyle yılın 365 günü yükleme boşaltma yapılabilir durumda. Ancak, uzun yıllardır hak ettiği yatırımlar kamu tarafından yeterince yapılmadığı için kan kaybediyor.

2000’li yılların başında 850 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesine ulaşan İzmir Limanı günümüzde bu rakamın yarısının altına düşmüş durumda. İzmir Limanı’na büyük gövdeli tonajlı gemilerin girebilmesi için bugün 9-11 metre aralığında olan dip derinliğinin 14-16 metre seviyesine çıkarılması gerekiyor. Bu dip temizliğini yapamadığımız için, rıhtım güverte uzunluğunu büyütemediğimiz ve liman konteyner depolama kapasitesini artıramadığımız için İzmir Alsancak Limanı’nın kan kaybı sürüyor. Gemi hatları İzmir Alsancak Limanı yerine Aliağa limanını tercih ediyorlar” dedi.

ÖZELLEŞTİRİLSİN

Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Alsancak Limanı’nın kapatılması gerektiği ile ilgili söylemlerini de çok yanlış bulduğumuzu buradan yüksek sesle dillendirmek istiyoruz. Alsancak Limanı kaldırılmak yerine eski parlak zamanlarına geri döndürülmelidir. Alsancak Limanı’nın verimli bir şekilde hizmet vermesi için yatırım alması gerektiğine inanıyoruz. Ancak kamuoyunun beklentisini karşılayacak şekilde şeffaflıkla sürecin yürütülmesi gerekiyor. İzmir Alsancak Limanı’nın yatırıma ihtiyacı var. Bu yatırımları devletin yapacak gücü yok. O nedenle özelleştirme daha doğru bir seçenek. Türkiye’nin önemli konumundaki Alsancak Limanının mevcut yapıda her geçen gün değeri düşüyor. Özelleştirme ve yatırımlarla değerlenecektir.”