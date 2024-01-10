İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:27

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:27

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdi.

Törene; İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, 2014-15 dönemi Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Gökhan Temur, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, ödül alan firma temsilcileri katıldı.

PETKİM BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ

Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firma ödülünü 2023 yılında tekrar kazanırken, kimya sektöründe de ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. EİB’den en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi ödülünü geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 2023 yılında da Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. kazandı. Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firmalar listesinde de ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı.

EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan üçüncü firma ödülünü Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanırken, firma 2023 yılında 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında zirvede yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin üyeleri arasında ihracat şampiyonluğu mutluluğunu bu yılda yaşadı.

ESKİNAZİ RAKAMLARI AÇIKLADI

EİB olarak 2023 yılında 18,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ihracatın ihracatın yıldızı olan firmaların bu ihracatın 7 milyar 30 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdiğini dile getirdi. 2023 yılı ihracat performanslarıyla ilgili konuşan Eskinazi, “Tarım sektörlerimiz ihracatlarını yüzde 9’luk artışla 6,7 milyar dolardan 7,3 milyar dolara taşıdılar ve Ege İhracatçı Birliklerimizin ihracatının düşmesini önlediler. Sanayi sektörlerimiz 9 milyar 877 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırırken, Madencilik sektörümüz 1 milyar 66 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 215 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaptık. 2023 yılında toplan 7 bin 258 firmamız ihracatımıza katkı sağladı. İhracatçımıza büyük küçük katkı sağlayan tüm firmalarımızı kahraman olarak görüyor, kendilerini gönülden kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“2024 YILINDAN KARAMSAR DEĞİLİM”

“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 2024 yılıyla ilgili öngörülerde de bulunan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekonomik göstergeler 2024 yılının da yüksek enflasyonla mücadele edeceğimiz, en azından ilk yarısında döviz kurlarının düşük seyredeceği bir yıl olacağı ile ilgili ipuçları veriyor. Yüksek enflasyonu kontrol altına almamız için acı ilacı içmemiz gerekiyor. Acı ilacı içerken ölümcül olmamalı, sosyal dengeler bozulmamalı. 2024 yılının ilk iki çeyreğinde yüksek enflasyonist ortam devam edecek. Döviz kurları üzerindeki baskı, kredi musluklarının darlığı ve dış kaynak gelmeme riski sürecek. İkinci 3 ayda bu parametrelerde hareketlenme olmasını bekliyoruz. Döviz kurlarında ve kredi musluklarında hareketlenmenin yavaş yavaş başlamasını bekliyoruz. İhracatçı bir ümitle fiyatı tahmin ederek ona göre fiyat verecek. Üçüncü çeyreği toparlanma dönemi olarak görüyorum. Dördüncü çeyrekte ise belki hafif hafif kar etme dönemi başlayacak. 2024 yılı için karamsar değilim.”

“YENİ YATIRIMLAR YAPILMALI”

Türkiye’nin rekabetçi olabilmesi için 2024 yılında yatırımlara devam etmesi gerektiğini dile getiren Eskinazi, “Ancak yatırım yapacaklarda bir tedirginlik var. Yatırım yapacaklara yeni kolaylıklar getirilmesi gerekir. İş hayatına yeni sektörler geliyor. Yeni iş yapış şekilleri geliyor. Yeni yatırımlar bu gidişata göre kurgulanmalı” diyerek sözlerini noktaladı.

SOYER: İHRACATÇILARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihracata başladıklarını, ihracat süreçlerinin ne kadar zor olduğunu daha yakından gördüklerini, bu zorlukları aşarak ihracat yapan, ülkemize döviz kazandıran ihracatçılarımızla gurur duyduklarını dile getirdi. EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alan firmaların 44 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 13 firma bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı.

EİB ÜYELERİ ARASINDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMALAR İLK ÜÇ FİRMA:

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.

Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

EGE BÖLGESİNDEN EN ÇOK İHRACAT YAPAN DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ ÖDÜLÜ:

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.



SEKTÖRLERE GÖRE LİDER FİRMALAR;

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği: Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ege Deri Ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği: Lider Deri Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği: Abalıoğlu Yağ Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği: Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi

Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği: Özgür Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ege Maden İhracatçıları Birliği: Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği: Tetra Pak Paketleme Sanayı ve Tıcaret Ltd.Stı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği: Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat Ve İthalat Anonim Şirketi

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği: Egecot Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği: JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği: Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği: Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Elektrik/Elektronik: Schneıder Elektrık San.ve Tic. A.Ş.

İklimlendirme: Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ

Kimya: Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi

Makine ve Aksamları: TPI-Kompozit Kanat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Otomotiv: CMS Jant Ve Makina Sanayii Anonim Şirketi

Savunma ve Havacılık: BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Seramik ve Toprak Ürünleri: Anatolia Doğaltaş Seramik Anonim Şirketi