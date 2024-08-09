Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı düştü
Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 20,8 milyar dolara geriledi.
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), yılın ilk yarısına ilişkin tarım ürünleri ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.
Buna göre, yılın ilk yarısında ülkenin tarım ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 gerileyerek 17,9 milyar dolara, ihracatı da yüzde 5,3 azalarak 20,8 milyar dolara düştü.
2030 İTİBARIYLA 1,5 KAT ARTIŞ HEDEFLENİYOR
Ülkenin tarım ürünleri ihracatı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 43,5 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 1,9 azalarak 35,1 milyar dolara gerilemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mayıs ayında imzaladığı kararnameye göre, ülkenin tarım ürünleri ihracatının 2030 itibarıyla 2021’e kıyasla 1,5 kat artırılması hedefleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Ev satın alırken nasıl dolandırıldılar
- CHP’de neler oluyor?
- Olimpiyatlarda yüzme bilmeyen yüzücünün efsane hikayesi!
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Türkiye'de erişime engellenen Instagram'a yeni özellik
- FETÖ övgüsüne tepki yağdı
- OnlyFans modeli olimpiyat madalyası kazandı!
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’