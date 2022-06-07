İhtiyaçlarını karşılayamayan sağlık çalışanları mesleklerini bırakıyor: ‘Açlıktan ölüyoruz’

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

İş yükü, uzun nöbetler ve düşük maaş nedeniyle kamudan istifa eden sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Tıpkı doktorlar gibi daha insani çalışma koşullarına sahip olmak isteyen birçok hemşire ve ebe de kamudan istifa ederek yurtdışına gidiyor. Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru-Acil Tıp Teknisyeni-Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, pandemideki istifa yasağının kalkmasının ardından Almanya, İngiltere ve ABD’ye göç eden birçok hemşire olduğunu, geride kalanların da dil kurslarına giderek yurtdışı hazırlığı yaptığını söyledi. Vildan, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre istifa yasağının ardından 2021 Eylül ayına kadar bin 121 hemşire, bin 230 ebe istifa etti. Gitme hazırlığı içinde olan büyük bir kesim de var. Sessiz sedasız gidiyor hemşireler. Türkiye sağlık alanında büyük bir kaynak olarak görülüyor ve yurtdışında sağlık çalışanlarımıza büyük bir talep var. Bu talep giderek de artıyor” diye konuştu. Aydın “Maddi bir karşılığı kalmadı bu mesleğin. Mesleğimizin herhangi bir itibarı kalmadı. Hemşirelerin sorunlarının hem bürokraside bakanlık dilinde hem de sahada yok sayıldığı bir ortam var. Hemşireler bu yüzden gidiyor. Mesleki olarak ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Ya mesleklerini bırakıyorlar ya da ülkeyi terk ediyorlar” dedi.

Aydın, hemşirelerin hayat pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiğine dikkat çekti.

"AYAKKABI ALAMIYORUZ"

Hemşirelerin açlıkla mücadele ettiğini vurgulayan Aydın, “Maaşlarımız yoksulluk sınırında. Çocuğuna ayakkabı alamayan, okula ulaşım masrafını karşılayamayan arkadaşlarımız var. Bu yoksulluğu çocuklarımıza miras bırakmak istemiyoruz. Pandemi sürecinde çok fazla dramatik hikaye yaşadık. Bir hemşire arkadaşımızın iki çocuğu birden yanarak öldü. Bu kadıncağız kreşe para veremediği, bakıcı tutamadığı için çocuğunu komşusuna bırakıyordu. Şimdi geldiğimiz süreçte pandemide ölmedik ama açlıktan ölüyoruz” diye konuştu.

KADROYA ALINMAK İSTİYORLAR

Aydın, hemşirelerin taleplerini şöyle sıraladı: “Yoksulluk sınırının üstünde, refah içinde yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Birçok sağlık kurumunda kamu dışı sözleşmeli personel çalıştırılıyor. Bu insanların kadroya alınması gerekiyor çünkü özlük hakları yok. Tüm sağlık çalışanları eğitim durumu fark etmeksizin 3600 ek göstergeden faydalanmalı. Etkin, uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Görev, yetki ve sorumluluk alanlarımız net bir şekilde çizilmeli.”