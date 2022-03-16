CHP'nin 'sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılması' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:08

CHP’nin sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda dün görüşüldü.

CHP’nin önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Öneri üzerine CHP grubu adına söz alan önerge sahibi Candan Yüceer, “Türkiye'de tam bir sağlık krizi yaşanıyor. Hastaların tedavi olamadığı, doktorların mesleğinin gereğini yeterince yerine getiremediği bir durum var. ‘Tükeniyoruz, geçinemiyoruz’ diyen hekimleri dinlememiz lazım. Hekimlerimiz ‘bıçak kemikte’ diyorlar; bu sese, bu çığlığa kulak verelim” diye konuştu.

“HEKİMLERİMİZ SADECE KENDİ HAKLARI İÇİN DEĞİL TOPLUMUN SAĞLIK HAKKI İÇİN GREVDELER”

Yüceer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin ilk gününden bugüne büyük bir özveriyle, hayatlarını hiçe sayarak en önde mücadele eden hekimler, maalesef bugün de hak mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. Müteşekkir olunması, ahde vefada bulunulması, en azından kutlanılması gereken bir günde, maalesef Tıp Bayramı'na grevde girmişlerdir. Sağlık emekçileri en çok hastalanan, en çok ölen meslek grubu olmalarına rağmen Covid-19'u meslek hastalığı saymayan, beş dakikada bir muayene yapmaya zorlayan ve ağır çalışma koşullarını, uzun çalışma koşullarını angarya dayatan, yıllardır sağlıkta şiddete karşı etkili bir yasa yapmayan, sağlığı değil ekonomiyi önceleyen ve maalesef toplumun sağlık hakkını, koruyucu sağlık hizmetini yok sayan, emeği değersizleştiren, maalesef yine mesleki değerleri tahrip eden, hekimleri hedef gösteren, yoksulluk sınırı altında kalan bir ücreti dayatan bir zihniyete, bir algıya karşı hak mücadelesi verdiler, veriyorlar. Evet, mutsuzlar, yorgunlar, kırgınlar ama her şeye rağmen sistem hatalarını düzeltme ve daha iyi hizmet verme uğruna görevdeler. Yalnızca kendi hakları için değil toplumun sağlık hakkı, yaşam hakkı ve ülkemizin geleceği için grevdeler.

“HEKİMLERİMİZ İLK DEFA HEDEF GÖSTERİLMİYOR”

Hekimlerimiz verdikleri emeğe ve özveriye karşın devletin en üst düzeyinden işittikleri cümle ise ‘Giderlerse gitsinler’. Aslında hak etmedikleri ifadelerle ilk defa hedef gösterilmiyor hekimler, üstelik ilk kovulmaları da değil. Bugünün Cumhurbaşkanı, on yıl öncenin Başbakan’ı, gene greve çıkan hekimler için ‘Çalışmak istemiyorsanız çeker gidersiniz’ demişti. ‘Ben doktorlara iğne yaptırmam. Doktorlar alimallah insanı felç eder. Doktor efendi dönemi de bitti’ demişti. Dönemin Sağlık Bakanı, ‘Doktorun eli hastanın cebinde’ demiş ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'na karşı olumsuzluklarını anlatan, hatalara, uygulama hatalarına dikkat çeken hekimlere de ‘Paracı doktorlar gürültü yapıyor’ demişti. Aslında bu açıklamalar, topluma, hekimleri tek istekleri paraymış gibi göstererek yaşanan krizin üstünü örtme çabasıdır.

“HEKİMLERİMİZ ‘BIÇAK KEMİKTE’ DİYORLAR”

Buradan ‘Tükeniyoruz, geçinemiyoruz’ diyen hekimleri dinlememiz lazım. ‘Bıçak kemikte’ diyorlar; bu sese, bu çığlığa kulak verelim. Gelin, bu anlamda bu çalışmaları yapalım, sağlık sorunlarını tespit edelim, sağlık sistemimizin sorunlarını tespit edelim. Ben, bu vesileyle desteğinizi bekliyorum ama buradan bir kez daha canı pahasına bu toplum sağlığına hizmet veren, hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımın aziz hatırası karşısında saygıyla eğiliyor, tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.”

CHP’nin verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.