IKBY güçleri Kerkük'te bazı petrol kuyularını ele geçirdi
Irak Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan petrol sahasında bazı kuyuları ele geçirdiğini bildirdi.
Kuzey petrol şirketi, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, kentin kuzey batısındaki Bay Hasan petrol sahasında bazı kuyuların IKBY'ye ait silahlı güçler tarafından ele geçirildiğini ve bu kuyulardan çıkarılan enerjiyi bölge çıkarına kullandığını belirtti.
Bu adımın Irak Anayasasına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, Irak Petrol Bakanlığına bağlı olan Kuzey petrol şirketi olarak IKBY hükümetini bu adımdan sorumlu tutacağı kaydedildi.
Açıklamada, daha önce de Kerkük'teki Hurmal ve Havana gibi petrol sahalarındaki kuyuların IKBY'ye ait güçler tarafından ele geçirildiği ve bunun üzerine şirket olarak Irak mahkemelerine dava açıldığı hatırlatıldı.
IKBY'DEN YALANLAMA
IKBY Hükümet Sözcüsü Çütyar Adil ise basına yaptığı açıklamada, bölgesel yönetime bağılı silahlı güçlerin Kerkük'ün Bay Hasan petrol kuyularını ele geçirdiği iddialarını reddetti.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı