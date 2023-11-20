İki akaryakıt şirketinin daha satışı gündemde!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:35

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:35

Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu.

Türkiye’de akaryakıt dağıtım piyasasında 110 yıldır faaliyet gösteren BP’nin 770 akaryakıt bayisi ve hali hazırda depolama ünitesi ve limanı bulunan ATAŞ’taki hisselerini satması dikkatleri sektöre çevirdi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, sektör yetkilileri, karlılığın sınırlı olduğu akaryakıt dağıtımında iki yeni satın almanın son aşamada olduğunu kaydetti.

RUS ŞİRKETİYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sektörde, orta ölçekte iki yerli akaryakıt dağıtım zincirinin daha pazarlık masasında olduğunu ve satışla sonuçlanabileceğini belirten sektör yetkilileri, bu yerli firmalardan birinin Rus şirketiyle, diğerinin de yerli bir zincirle görüşme halinde olduğunu kaydetti.

Yetkililer bu görüşmelerin satışla sonuçlanacağı beklentisinin yüksek olduğunu iddia etti.

Sektörde karlılık düşüklüğünün tartışma konularından biri olduğunu belirten yetkililer, gelecek dönemde dağıtım sektöründeki ana gündem konularından birinin bu olduğuna ve tartışmaların süreceğine işaret etti.