İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti.

İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:10

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nin balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.


Etiketler: #sardalya #balık

İlgili Haberler

İstanbul'da yasadışı 'küçük boy balık' nakli yapanlara ceza yağdı

İstanbul'da yasadışı 'küçük boy balık' nakli yapanlara ceza yağdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler