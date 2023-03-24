İki İsviçre bankasına Rusya soruşturması

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:59

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:59

Credit Suisse’in devlet desteği ile UBS tarafından satın alınması öncesi iki kurumun bazı bankacılarının ABD tarafından ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklara daandırdığı habrine göre iki İsviçre bankasına ABD Adalet Bakanlığı tarafından Rusya yaptırımlarını ihlal soruşturması konusunda tebligatlar gitti.

Kaynaklara göre soruşturma bankacıların Rus oligarkların yaptırımlardan kaçınmasına yardım ettiği iddiasıyla açıldı.

İki kaynağa göre bazı büyük ABD bankalarındaki bankacılar da soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı savcıları yaptırım yasalarının çiğnenip çiğnenmediğini inceleyecek ve gerekli görürse davalar açabilecek.

UBS SATIN ALMIŞTI

UBS Group AG küresel finansal piyasalara yayılma tehlikesi gösteren bankacılık güven krizini aşma çalışmaları kapsamında devletin aracılık ettiği anlaşmayla Credit Suisse Group AG’yi satın almayı kabul etti.

UBS rakibini almak için 3 milyar İsviçre Frangı (3,3 milyar dolar) ödeme yapmada anlaştı. Tümü hisse devrini içeren anlaşma Credit Suisse’in cuma kapanışa göre 7,4 milyar frank seviyesinde bulunan değerinin oldukça altında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı ve Fed’den de satın almaya ilişkin olarak “İsviçreli yetkililerin finansal istikrarı desteklemek için aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapılmıştı.