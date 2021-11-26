İki ünlü ekonomist, dolarda tedirgin eden tahminlerini nedenleriyle sıraladı

26 Kasım 2021 Cuma, 15:19

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, düşük faiz politikası içi "bu sefer kararlıyız" dedi. Bu açıklama, iktisatçıların bilinen ekonomi gerçeklerine aykırı bulduğu cari fazla hedefleyen ve TL'de sert değer kayıpları getiren mevcut politikanın devam edeceği anlamına geliyor.

Nitekim başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yüksek enflasyon maliyetine rağmen cari fazla olarak adlandırdığı bu politikadan vazgeçebileceğine yönelik hiçbir sinyal vermedi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası YouTube üzerinden program yapan ekonomist Remzi Özdemir ve Evren Devrim Zelyut'tan dikkat çekici Türkiye ve dolar analizi geldi.

''DOLARDA 17 PLUS DİYECEĞİZ''

Konuyla ilgili konuşan Zelyut, ''Bakın bundan sonra ne olacak. Bu kur böyle 12 lirada sadece tabelada kalmayacak. Girdi maliyetleri nedeniyle kur geçişgenliği bin kere dedim binbirinci kez diyorum. Yine korkunç bir enflasyon geliyor. Büyük bir enflasyon dalgası geliyor. Bu enflasyon firmalarımızdan gelecek ve bizi vuracak. Ve iş bununla da kalmıyor. Küresel enflasyon artıyor, ABD'de Avrupa'da. Ve bunun üstüne asıl şenlik FED. FED, faizi 2022 ocak şubat ayında artırdığı zaman görün bakalım bu üç etki yan yana gelidiğinde Türkiyle enflasyonu, küresel enflasyon ve FED faiz artırımı geldiğinde dolarda 17 Plus diyeceğiz. Bunu durduracak tek bir şey var. Akıllı uslu ekonomi politikaları... Bütçede tasarruf yaparak kaynakları korumak lazım. Bunları yapmazsak eğer dolarda 17 Plus bizim kapımızı çalacak, bir, iki, üç ay içinde'' ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK KRİZİN ADI FED''

Zelyut'un değerlendirmelerine katılan Remzi Özdemir ise, ''Ben de şu anki dövizde yaşanan kur krizini bir fragman olarak görüyorum. 2022 yılında yaşanacak büyük krizin adı FED. Faiz artışı krizi. Türk lirası henüz dayak yemedi. Bu bizim kendi kendimizi dövmemiz. Asıl büyük şok yurt dışından gelecek. ABD'den FED'den gelecek. Faiz artışıyla birlikte Türk lirası çok büyük dayak yiyecek. Çünkü elimizde para yok, Merkez Bankası'nda para yok" tespitinde ve uyarısında bulundu.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 45

TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından beri yüzde 30 civarında değer kaybederken; TL'yi takip eden rand, real gibi para birimlerinde kayıplar yüzde 7-9 bandında yer aldı. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı rekor seviyeye göre yüzde 45 civarında.