Sıfır araç alacaklar dikkat! Otomobil markalarından faizsiz kredi imkanı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:04

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:09

Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler sıfır araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti.

Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti.

Otomobil bayileri, yıl sonuna yaklaşırken yeni kredi kampanyası başlattı.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kredilerin sıkılaşması sonra piyasada talep düştüğünü belirtirken markalarında cazip kampanyalar sunmaya başladığını söyledi.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNULUYOR

İMAS Başkanı Ertemel, banka faiz oranlarının 3 ila 5 arasında değişkenlik gösterdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Krediye erişimin oldukça güç olduğu mevcut piyasa koşullarında markalar, kendi bünyelerinde 0.99’dan başlayan ve marka/ modele göre değişen oldukça düşük oranlarla kredi imkanı sunuyor. Son olarak bir marka yeni kampanyasını açıklayarak, yüzde 0 faizli finans desteği sunacağını açıkladı. Bu noktadaki en önemli hususlardan bir tanesi kampanya ayrıntıları. Verilen bu finansman destekleri belli bir tutara kadar ve çoğunlukla 12 ay vadeli sunulduğu için detaylarının iyi araştırılması önemlidir."

YURTTAŞ YIL SONUNU BEKLESİN Mİ?

Ertemel, sıfır araç kampanyalarının daha cazip hale gelebileceğini ifade ederek, "Yazın son aylarında başlayan kampanyaların avantajlı koşulları eylül ayında artarken, ekim ayında kampanyalara ek önemli indirimler de sunulmaya başlandı. Genel olarak finansman, takas ve indirim noktasında avantajlı kampanyalar sunuluyor. Halihazırda fiyatlar düştüğü ve avantajlı oranlar sunulduğu için, önümüzdeki aylarda seyrin bu anlamda sabit devam edeceği düşüncesindeyiz. Öte yandan 2023 Aralık ve 2024’ün ilk aylarında kampanya uygulanmayan modeller için bazı fırsatlar sunulabilir ya da stoku yüksek araçlarda kampanyalar biraz daha cazip hale gelebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız, ihtiyaçları ve bütçelerine göre süreci değerlendirerek karar verebilirler" dedi.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Piyasalarda ikinci el araç fiyatlarının sıfır otomobilleri geride bıraktığının altını çizen Ertemel, "İkinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatından referans alınarak belirleniyor. Geçtiğimiz dönemde ikinci el otomobilin sıfır fiyatından yüksek olduğu piyasa koşulları yaşadık. Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve sıfır araçta yaşanan bollaşma sebebiyle sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki fiyat makası tekrar tahsis edilmeye başladı" şeklinde konuştu.