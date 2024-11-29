İkinci el araç piyasası yıl sonunda hareketlendi: Fiyatlar sabit, artış bekleniyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:46

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:46

Son zamanlarda durgun seyreden ikinci el araç piyasası, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı. Oto galericiler, ikinci el araç pazarında artan taleple birlikte fiyatların sabit kaldığını belirtiyor. Ancak, yılbaşından sonra fiyatlarda artış bekleniyor.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK GÖZLENİYOR

Oto galerici Gökhan Ardeşen, ikinci el otomobil piyasasında son günlerde önemli bir hareketlilik gözlendiğini ifade etti. Talep artışına rağmen, araç fiyatlarında şu anda herhangi bir yükselme olmadığını belirten Ardeşen, "Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz" dedi.

Ardeşen, yılbaşından sonra fiyat artışının tahmini oranını ise yüzde 10-15 civarında olduğunu öngördüklerini söyledi. Bu dönemde araç almayı planlayanlar için, fiyatların sabit kalmasının son fırsatlar olduğunu ifade eden Ardeşen, "Kasım ayının başından itibaren yoğun bir talep var. Bayilerde de cazip kampanyalar mevcut. Bu dönemde araç almak isteyenler için fırsat dönemi diyebiliriz" dedi.

Piyasada yüzde 20-25 gibi söylentiler olsa da, Ardeşen, kendi beklentilerinin daha mütevazı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde ilerliyordu, fakat bu yıl daha hareketli. Yılbaşından sonraki zamlar insanlar tarafından biliniyor ve bu nedenle araç almak isteyenler planlarını bu döneme göre yapıyor" şeklinde konuştu.

Fiyatların 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen seviyelere ulaştığını belirten Ardeşen, "Bir ailenin alabileceği araçlar genellikle 500 bin TL'den başlıyor ve 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.