İkinci el otomobilde dev işbirliği: Quick Finans ve Otomobilen anlaştı...

Quick Finans, Tunalar Şirketler Topluluğunun ikinci el araç alım-satım markası olan Otomobilen ile işbirliğine imza attı.

İkinci el otomobilde dev işbirliği: Quick Finans ve Otomobilen anlaştı...
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:06

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans ve Otomobilen işbirliği kapsamında esnek ödeme planları ve finansman seçenekleri sunarak her kullanıcı grubunun ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, işbirliği anlaşması için yapılan imza törenindeki konuşmasına yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "Türkiye'de yine bir ilk olan, Maher Holdingin Quick Sigorta liderliğinde hayata geçirdiği Quick Finansal Ekosisteminin de finans dinamosu olan Quick Finans, kredi ve sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve yaratıcı finansman çözümleri formatındaki geniş yelpazede kredilendirme hizmetleri sunmak suretiyle, faaliyetteki 2 yılı içerisinde geliştirdiği stratejik işbirlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Maher Holding finansal ekosisteminde yaratılan finansal gücün Quick Finans'a karşı çok güçlü bir yönelim sağladığını belirten Karadağ, "Her biri sektörünün lideri konumundaki güçlü ve küresel ya da yerli markalarla yeni işbirliklerini geliştirmeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna da farklı bütçelere hitap edebilecek esnek ödeme planları ve finansman seçenekleri sunarak her müşteri grubunun ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.


Etiketler: #otomobil #ikinci el araç

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