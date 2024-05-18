İkinci elde en uygun otomobil modelleri

18 Mayıs 2024 Cumartesi

Nasıl ki otomobil alırken mutlaka sıfır almak özelinde gayret gösterenler varsa bir kısım yurttaş ise özellikle ikinci el talep ediyor. Sıfır pek çok modele erişebilecek bazı kimseler tercihlerini özellikle ikinci elden yana kullanıyor.

Burada ortaya çıkan temel neden, bir malın kullanılmış olup olmaması üzerine ortaya çıkan fiyat farkı. Bir kullanıcı ortalama 100 bin kilometre (km) yapmak üzere alacağı aracı sıfır alıp 100 bin km'de satmaktansa 10-20 bin km'de alıp 110-120 binde satmayı daha kârlı buluyor.

Böyle bir alım satım yapan kişi tabii ki aracı kullandığı süre boyunca daha az bedel ödemiş oluyor.

1.5 milyonluk bir otomobil 1 yıl kullanılıp 10-15 bin km'ye geldiğinde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL civarına düşüyor. Bu da birçok kişi için daha uygun oluyor.

Şimdilerde böyle düşünmeyip mümkün olduğunca sıfır almak niyetinde olanların bile kafasını karıştıracak ikinci el modeller var.

Değer kaybının en çok yaşandığı modellerin başında uzun süredir hiç şüphesiz hem diğer model gruplarına göre daha az satan hem de yüksek donanım seviyelerini kullanan otomobiller var.

Bu otomobiller ağırlıklı olarak yüksek motor hacmine sahip lüks modellerdi. Bu modellerde yüksek değer kaybı yine sürüyor ancak başka bir grubun daha artık ikinci elde sıfıra oranla alışık olduğumuzdan çok daha uygun satıldığını görüyoruz.

Bu otomobiller elektrik motorlu modeller. Bir süredir satışların ortalama yüzde 7'sine tekabül eden elektrikli araçlar sıfırlara oranla oldukça uygun fiyatlara satılıyor.

Özellikle yüzde 7'ye ulaşan pazar payında Togg'u bir kenara koyarsak bu payın yüzde 3-4'e düştüğünü görüyoruz bu da satışlarda fiyatı baskılıyor. Ayrıca en büyük çekince batarya ömrü olduğu için sadece birkaç bin kilometre kullanılmış elektrikli modeller bile sanki 100 bin kilometreyi devirmiş bir içten yanmalı motorlu aracın değer kaybına benzer şekilde düşük fiyatlarla satılıyor.

Sıfır elektrikli otomobil tercihlerinde en büyük çekincelerden biri de ikinci elde yaşabileceği değer kayıpları olarak görülüyordu. Ancak bu değer kaybını birkaç bin kilometre kullanılması ile yaşayan elektrikli modeller şu anda en uygun seçenekleri oluşturuyor.

Bir kenara koyduğumuz Togg'da ise durum biraz daha farklı. Çünkü daha önce 2023 Aralık'ta 6 binin geçen ay ise 3 binin üzerinde satıldı. Bu Türkiye pazar payı içindeki yüksek satışlar ile ikinci elde fiyatlar diğer elektrikli modellere oranla daha az düşüyor.

Ayrıca 800 bin TL'lik sıfır faizli kredi seçeneği bulunan Togg T10X'te bu kampanyanın 20 Mayıs tarihinde son bulacağı da açıklandı. Bu da ikinci el Togg'a talebi daha da yükseltecektir. Hatta az da olsa diğer elektrikliler de bu durumdan etkilenecek.

Son olarak birkaç örnek vermek istiyorum.

2023 model sıfır fiyatı 885 bin TL olan Dacia Spring'in birkaç bin km kullanılan ikinci elleri ortalama 750 bin liraya; sıfır fiyatı 1 milyon 553 bin 900 TL olan Opel Mokka'nın birkaç bin kilometredeki 2023 model ikinci elleri 1 milyon 150 bin TL'ye; 1 milyon 352 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan Renault Zoe'nin 2023 modelleri ise yaklaşık 1 milyon lira civarında satılıyor.