İkinci el otomobil piyasası el frenini çekti
Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dolardaki standartla birlikte fiyat istikrarı yakalamasına rağmen son yılların en durgun dönemini geçiriyor.
Pandemi dolayısıyla sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı.
Galerici esnafı buna rağmen ikinci el araç piyasasının son yılların en durgun dönemini geçirdiğini ifade ediyor. Galericiler, bu durumu kredi faizlerindeki yüksekliğe bağlıyor.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURGUNLUK GÖRMEDİM"
26 yıldır galericilik yapan Turgay Gümüş, “26 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir durgunluk görmedim. Bu sene piyasa çok durgun geçiyor. Sebebi ise ekonomideki durağanlık. Şimdi yaklaşık 2,5 aydır bir müşteri gelmedi. Bunun sebebi hem ekonomik hem de kredilere erişim zor olmasıdır. Kredi alabilen vatandaşlarda faizlerin yüksek olduğundan şikayet ederek araç kredisine girmiyor'' dedi.
''YAZA DOĞRU BU FİYATLARA ARAÇ BULAMAZLAR''
Gümüş, ''Araba fiyatları önceden çok yükseliyordu. Ama son aylarda doların ateşi düştü araç fiyatları da düştü. En azından belli bir standart yakaladı. Şimdi parası olan için ikinci el araç almak karlı olur. Yaza doğru bu fiyatlara araç bulamazlar” ifadelerini kullandı.
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