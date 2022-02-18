Tüketici güven endeksi tepetaklak oldu

18 Şubat 2022 Cuma, 10:27

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; ocak ayında 73,2 olan endeks, şubat ayında 71,2 oldu.

Ocak ayında endeks 73,20 değerini alarak aralık ayında kaydedilen tarihi dip seviyeden yükseliş göstermişti.

MADDİ DURUM GERİLEDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren alt endeks ocaktaki 56,1 değerinden 55,2 değerine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi alt endeksi ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,2 gerileme ile 68,3 değerini aldı.

HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 71,7 seviyesine geriledi. Endeks sonuçları tüketicinin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin düşüş kaydettiğini de gösterdi.