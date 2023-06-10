İkinci el otomobilde 'döviz' etkisi: Zam yolda!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:05

Güncelleme: 10.06.2023 - 09:07

Son dönemin yatırım araçlarından biri haline gelen otomobilde zamlar durulmuyor. Bu hafta döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu.

Ekonomi gazetesinin haberine göre; Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamlar, ikinci piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor" diye konuştu.

YÜZDE 4 İLA YÜZDE 6 ARASINDA...



Muhammed Ali Karakaş, Kurban Bayramı’nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi.

Karakaş, ikinci el piyasasında satışlara yönelik beklentilerini ve piyasayı şekillendirecek gelişmeleri şöyle özetledi:

"Yaz sezonu, kiralamanın artışı hızı, kurun artış hızı yatırım aracına dönüşe hizmet etmesi, gibi etkiler devam ederse ticaret hızlanır. Bu durumda doğal olarak ikinci el de adetler yükselmeye devam eder."

Diğer yandan, döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğine de işaret eden Muhammed Ali Karakaş, "Kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir" dedi.