Zam sağanağı! Çaydan ekmeğe, elektronik ürünlerden otomobile...

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Seçim öncesinde döviz kuru ve ürün fiyatlarında baskılanan zamlar, seçim sonrası yağmur gibi yağmaya başladı. Dolardaki sert artış akaryakıt LPG fiyatlarına bugünden itibaren yansırken seçimde baskılanan çaydan, ekmeğe, elektronik ürünlerden otomobile birçok üründe de fiyatlar artışa geçti.

En sık tüketilen içeceklerden çaya yüzde 43 zam geldi. Seçimlerden önce zam yapılacağına ilişkin iddiaları yalanlayan ÇAYKUR, dün kuru çay fiyatlarına yönelik zammı açıklarken sektör paydaşları önümüzdeki aylarda yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapılabileceğini belirtiyor.



Dövizdeki artışın yansıdığı en önemli ürün ise motorin, benzin ve LPG oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde fiyatlar benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş arttı. Otogazda ise 67 kuruşluk bir zam var. Böylece İstanbul’da motorin litresi 20.75 liraya benzinin litresi 21.24 liraya kadar yükseldi. İthal edilen elektronik ürünlerde de kur nedeniyle zamlar başladı. Özellikle telefon ve bilgisayar gibi ürünlerde fiyatlar dudak uçuklatıyor. ABD’li elektronik markası Apple bir ayda üçüncü zammı yaptı. Alım fiyatlarının yeni açıklandığı buğdayda da zam hazırlıkları başladı. İstanbul’da fırıncılar ekmeğe yüzde 33-40 aralığında bir zam gelmesi için çalışmalara başladı.

(Cihan Kolivar)



‘EKMEK 10 LİRA OLMALI’

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, zammın zorunlu hale geldiğini belirterek şunları söyledi:



“Undan, kiraya, dağıtıma, işçiliğe, yakıta her şeyde fiyatlar yükseldi. Dolar artınca benzin, ardından taşıma ücreti ve yakıt masrafı artıyor. Fırından çıkan ekmeğin bakkala dağıtımı var. Şu anda bir aracın fırından çıkıp ekmeği dağıtmasının maliyeti şoförüyle birlikte aylık 50 bin lira. Bir ekmek 250 grama sabitlenmeli ve 10 lira olmalı.”



(Aydın Ağaoğlu)



‘SİPARİŞLERDE İPTAL VAR’

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise döviz kurunun yükselişi sonrası özellikle taşımacılık ve elektronik ticaret sektöründe tüketici şikâyetlerinin arttığını belirtti. Aydın Ağaoğlu şunları anlattı:

“Kur dalgalanmasını bahane eden seyahat firmaları, bilet almış vatandaşların biletlerini iptal ederek tekrar bilet satmaya yöneliyorlar. Bunun yanı sıra doların artmasıyla birlikte internet üzerinden verilen siparişlerde yoğun iptal şikayetleri başladı.”