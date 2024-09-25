İkinci Türk-Rus iş dünyası buluşmaları Antalya’da yapıldı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:58

Güncelleme: 25.09.2024 - 17:59

“İkinci Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları” Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Moskova Bölgesi Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle Akra Otel’de gerçekleştirildi. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümet Bakanı ve Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sergey Cheremin, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladislav Mischenko, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik ile Rus ve Türk iş insanları katıldı.

Türk- Rus iş dünyasının ve üniversitelerinden önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek ekonomik işbirliği ve sektörel gelişim fırsatlarını masaya yatırmayı hedefleyen buluşmanın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin çok köklü bir geçmişi olduğunu hatırlattı. Böcek, özellikle son yıllarda artan turizm hareketleri ile birlikte Antalya’nın bu ilişkilerin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

“RUSLARIN İLK TERCİHİ ANTALYA”

Antalya’nın 2024 yılı Ağustos ayının sonu itibarıyla 2 milyon 642 bin Rus misafire ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Böcek, “Kentimize gelen yabancı misafirlerimiz arasında Rusya birinci yer almaktadır. Her dört ziyaretçinin biri Rus vatandaşıdır. Bunun yanında şehrimizde Rusça konuşan ülkelerden gelen, 100 binin üzerinde geçici ikamet eden yerleşik vatandaşlarımız, barış ve güven içerisinde yaşamaktadır” dedi.

Karşılıklı ziyaretlerin ve dünyadaki birtakım siyasi gelişmelerin iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırdığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Birçok alanda birlikte hareket eder hale getirmiş ve önemli bir ticari ortaklık oluşmuştur. Büyükşehir Belediyemiz ile Moskova Güney İdari Bölge Yönetimi, ayrıca ulaşım zirvesinde yaptığımız 2 işbirliği protokolü kapsamında birlikte başarılı çalışmalar yürüteceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“ORTAK PROJELERE DESTEĞE HAZIRIZ”

Başkan Böcek, buluşmada, Moskova ve Antalya’da faaliyet gösteren eğitim kurumları ve iş dünyası temsilcilerinin, iki ülke arasında yeni işbirliği ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını, Türk ve Rus iş dünyasının farklı sektörlerdeki temsilcileri arasında ağ kurma ve işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini anlattı.

Ortak projelere sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Sürdürülebilir turizm, akıllı şehirler için yenilikçi çözümler, enerji, ulaşım, yol altyapı tasarımı ve inşası, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve daha birçok alanda güçlendireceğimiz ilişkiler, iki ülkenin menfaatine fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Türk ve Rus iş dünyasını buluşturan etkinlik, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi ve karşılıklı işbirliği imkanlarını artırmayı amaçlıyor. Etkinlikte, Moskova Bölgesel Yönetim Yetkilileri, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, eğitim kurumları ve özel sektör temsilcileri ile Antalya’dan yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirme, yeni yatırım fırsatlarını keşfetme ve karşılıklı işbirliği imkanlarını artırmaya yönelik girişimlerde bulundu. Türk ve Rus iş dünyasının farklı sektörlerdeki temsilcileri arasında ağ kurma (networking) ve işbirliği fırsatları değerlendirdi.