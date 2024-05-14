İkramiye için tarih verildi: Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih…

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için bu yıl değişikliği gidildi. Emekliler, Kurban Bayramı için yatırılacak olan ikramiyeleri bu yıl farklı bir tarihte alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 22:53
İkramiye için tarih verildi: Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih…
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Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. 16 Milyon emekliyi sevindirecek haber ise sonunda geldi. 3 bin TL olarak yatırılması planlanan ikramiyenin emeklilere ne zaman yatacağı belli oldu.

EMEKLİ İKRAMİYELİ DAHA ERKEN YATIRILACAK...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 18 yılın ardından bu yıl bir ilke imza atarak 15 Haziran tarihinde başlayan Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-26 Haziran tarihleri arasında yatırılması beklenirken erkene çekerek 10 Haziran haftasında yatıracak. 

İkramiyelerin bu yıl maaşlara eklenerek yatırılması planlanırken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için farklı farklı ödeme tarihleri oluşturulacak.


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