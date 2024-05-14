Sinem Dedetaş'ın ilk vaadi hayata geçiyor: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden emeklilere 5 bin TL'lik pazar alışverişi desteği!

AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldikten sonraki ilk vaadini hayata geçiriyor. Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projesini başlattı. Emeklilere pazar alışverişi desteği başvuruları 15-25 Mayıs günleri arasında yapılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:49
Sinem Dedetaş'ın ilk vaadi hayata geçiyor: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden emeklilere 5 bin TL'lik pazar alışverişi desteği!
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31 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Hilmi Türkmen'e 23 bin oya yakın fark atarak Üsküdar’ı kazanan CHP’li Sinem Dedetaş, göreve geldikten sonraki ilk vaadini hayata geçiriyor.

Dedetaş, uygulamayı sosyal medya hesabından da şu şekilde duyurdu:

"Üsküdarlı emekli komşularımıza yılda 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projemizi hayata geçirdik. Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi’ne gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden yapabilirsiniz"

Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler ise şu şekilde açıklandı:

“Kişisel Bilgiler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, cep telefonu numarası

E-Devlet üzerinden alınacak belgeler: Tapu bilgileri sorgulama, adıma tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesi.”

 


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