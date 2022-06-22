İktidar 2022’nin ortasında yurttaştan 1 trilyon TL daha ek bütçe istedi

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İktidar, artan döviz kuru nedeniyle bozulan bütçeyi ayakta tutabilmek için Meclis’e ek bütçe teklifi sundu. İşçi, memur, emekli maaşlarına yapılan zamları gerekçe gösteren hükümet, ek bütçeyi de yurttaşın sırtına yükleyecek. Yılbaşındaki 1.2 trilyon TL’lik vergi hedefine karşılık iktidar ek bütçede 1 trilyon 83 milyar TL daha ek vergi geliri öngördü. Bütçesiyle yedi bakanlığı geride bırakan Diyanet’e 554 milyon TL daha aktarılmasına karar verilirken cumhurbaşkanının ödeneği de yüzde 20.2 arttırıldı.

KKM YOK SAYILDI

Ek bütçeye gerekçe olarak, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışlara, kamu çalışanları ile emekli maaşlarındaki zamlardan, savunma ve güvenlik harcamalarına kadar birçok neden sayıldı. Döviz kurunun neden arttığı, kur korumalı mevduatların (KKM) Hazine’ye getirdiği yükten ise söz edilmedi. İktidar’ın Meclis’e sunduğu ek bütçe teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

- İdarelerin bütçelerine 880.4 milyar TL ödenek eklendi. Personel giderleri yüzde 40.5 artırıldı. Gerekçe olarak da işçi, memur zamları, asgari ücretteki artış gösterildi.

- Cumhurbaşkanı ödeneği arttığı için milletvekili emekli maaşları da artacak.

- Bütçe gelir tahmini 1 trilyon 80 milyar TL artırıldı. Gelirdeki artışın 1 trilyon 83 milyar TL’si vergi, 36.5 milyar TL’si teşebbüs ve mülkiyet, 116.8 milyar TL’si diğer, 1.7 milyar TL’si de sermaye gelirlerinden kaynaklandı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan BOTAŞ ve EÜAŞ’ın görev zararları için 14.5 milyar TL aktarılacak. Tarımsal krediler ve TMO’ya da 15 milyar TL görevlendirme gideri verilecek.

- Bu yıl 16.1 milyar TL bütçesi ile yedi bakanlığı geride bırakan Diyanet’e 554 milyon TL daha ek bütçe verilecek.

-Vergi 2 trilyonu geçecek.

- Yılbaşında 1.2 trilyon TL vergi geliri hedeflenmişti. Ek bütçe ile 1 trilyon 83 milyar TL daha ek vergi geliri öngörüldü. Böylece bu yıl için toplam vergi 2 trilyon TL’nin üzerine çıkmış oldu.

- Ek vergi gelirinin detaylarına bakıldığında gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde 370.5 milyar TL, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinden 343.9 milyar TL gelir bekleniyor.

- Dahilde alınan KDV’den 163.2 milyar TL, ÖTV’den de 157.2 milyar TL ek bütçe geliri bekleniyor. Bütçede bu yıl 219.4 milyar TL ÖTV geliri hedeflenmişti. Ek olarak 157.2 milyar TL daha geldi.

- Akaryakıttan 47.2 milyar TL, motorlu taşıt araçlarından 70.2 milyar TL, alkollü içkilerden 11.8 milyar TL, sigaradan 16.9 milyar TL, kolalı gazozlardan 1.3 milyar TL, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan da 9.6 milyar TL ek ÖTV geliri elde edilecek.

- Şans oyunları vergisinden 2.3 milyar TL, özel iletişim vergisinden 2.1 milyar TL, dijital hizmet vergisinden 1.8 milyar TL ek gelir elde edilecek.

CEZALAR DA ARTACAK

- Para cezalarından beklenen gelir 23.1 milyar TL’ydi. Ek bütçe ile 8.6 milyar TL daha ek gelir hedeflendi. Bütçe hedefi 8.3 milyar TL olan trafik para cezalarından 1.4 milyar TL daha gelir bekleniyor. Vergi cezalarından 3.3 milyar TL ek bütçe geliri hedefleniyor.

- İktidarın dövizi kontrol altında tutabilmek için devreye aldığı kur korumalı mevduat için Hazine’den 40 milyar TL ödeme yapılacak. Ancak KKM’lerin üç aylık maliyeti 21.1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Altı ay sonunda ek bütçeden ayrılan 40 milyar TL’den çok daha fazla ödeme yapılması bekleniyor.