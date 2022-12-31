İktidar aksini söylese de enflasyon ve zamlar ezdi geçti: 2022 yurttaşın kara yılı oldu

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın “yurttaşı enflasyona ezdirmedik” söylemini boşa çıkaran bir araştırma yaptı.

2022’deki bazı ürünlerin fiyatlarını karşılaştıran Bulut’un elde ettiği verilere göre aralık ayının sonuna kadar bazı ürünlerde zam oranı yüzde 462’leri buldu. Kriz ortamında fahiş zamlarla birlikte maaşların eridiğini, geliri giderine yetmeyen, kirasını, faturalarını ödeyemeyen vatandaşın eve ekmek götürmekte zorlandığını bildirdi.

Fahiş zamların devam etmesi durumunda 8 bin 500 TL olan asgari ücretin de çok yakında pula döneceğini dile getiren Bulut, şunları söyledi:

“2022’de dolar kuru 13.56’dan 18.71 TL’ye, altının gramı 779 TL’den 1094 TL’ye, benzinin litresi 12.92 TL’den 18.6 TL’ye, mazotun litresi 12.74 TL’den 22.08 TL’ye yükseldi. Enflasyonun resmi olarak yüzde 84 arttığı iddia edilse de temel gıda maddelerinde büyük artışlar yaşandı. Örneğin soğan fiyatı yüzde 462 artarak 1.76 TL’den 9.90’a çıktı. Ekmek 4 TL’den 5 TL’ye, makarna 3.45 TL’den 11.75 TL’ye, 1 litre süt 7.45 TL’den 27.70 TL’ye, 5 kilo şeker 43.95 TL’den 129.9 TL’ye, tereyağı 90.99 TL’den 195 TL’ye, kuru çay 39.50 TL’den 83.16 TL’ye, tavuk 18.9 TL’den 38.90 TL’ye, kuru soğan 1.76 TL’den 9.90 TL’ye yükseldi.”