TÜİK enflasyonda madde sepetinden sonra ağrılıkları da yayınlamayı bırakacak.

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)enflasyon verilerine madde sepeti yayımını bu yıl ortasında durdurumuştu.

Kurum mayıs ayı enflasyon verileri içinde madde sepetine yer vermedi. Daha önce 400'ün üzerinde maddenin fiyatlarını yayımlayan TÜİK, son değişiklikle 290 harcama grubu belirledi.

Bu değişikliğin ardından bu gruplara ilişkin ortalama madde fiyatları yerine endeks bilgileri yayınlanmaya başlamıştı. Kurum şimdi de sepetteki ürünlerin ağırlıklarını yayımlamayı bırakacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Poşetin madde ismi olarak enflasyon sepetinde yeri yok. Zaten poşet sanal bir ürün. Devlete gizli bir vergi ile kazanç kapısı yaratmaya çalıştıkları bir yaklaşım. Aslında tam da zamanı. Poşet zam geldiyse ki öyle diyoruz. Ocak ayından itibaren yeni bir enflasyon sepeti dizayn ediliyor. Yeni ürünler giriyor, eski ürünler çıkıyor. Soba borusu ve benzeri klasik başlıklar değişiyor. Arkasından onların ağırlıkları belirleniyor. Madem öyle enflasyon sepetine 410’uncu madde olarak konsun. Ağırlığı da ekmek kadar önemli bir ağırlık olsun. Biz de ne harcadığımızı bilelim” dedi. Ulusoy, “ 1 Ocak 2023 itibariyle TÜİK yeni dizayn edilmiş sepeti ve onların ağırlıklarını değiştirecek. Bunu her yıl yaparlar. 3-5 ürün çıkar yerine yeni ürünler gelir. Bildiğim kadarıyla geçen yıl rokayı çıkardılar. Türk mutfağında önemli olan ürün artık enflasyon sepetinde yok. Ve benzeri ayarlamaları yapıyorlar. Bu ayarlamaları yapan TÜİK sanırım ağırlıkların ne olduklarını bize söylemeyecek” dedi.