İktidar buğdaya maliyet kadar fiyat önererek üreticiyi çıkmaza soktu

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Ekmek fiyatlarının artmasını engelleyebilmek için yurtdışından aldığı buğdayı yarı fiyatına un sanayicisine satan iktidar, yerli üreticiye ise maliyetine taban fiyat önerdi. Üstelik bu fiyat, piyasa fiyatının bile altında. Ayrıca geçen yılki destek primlerinin de henüz ödenmediği ortaya çıktı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, dünyada buğday fiyatının 400 doların üzerinde olduğunu ve bunun artmasının beklendiğini hatırlatarak şunlara dikkati çekti: “Türkiye’de verilen 6 bin 50 TL’lik fiyat yetersiz. Çünkü maliyetler bugün kilo başına 6.5 TL. Serbest piyasada ise fiyat 7 bin lira. Bu durumda çitfçi buğdayını TMO’ya vermez. Dolayısıyla TMO ya iç piyasadan yüksek fiyata ya da yurtdışından yüksek fiyata buğday alarak stoklarını doldurmaya çalışacak. Arpada da yurtdışından alım devam edecek. Arpa demek, yem demek. Hayvancılık demek. Bu fiyat hayvancılığın sorunlarını çözmez.” Suiçmez ayrıca, çiftçiye daha geçen yılki prim desteklerinin ödenmediğini hatırlattı ve “Çiftçi TMO’ya buğdayını götürse prim desteğini belki 1-1.5 yıl sonra alacak” dedi.

İTHALAT SÜRECEK

Maliyet artışlarını hatırlatan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş ise şöyle konuştu: “Örneğin gübredeki artış yüzde 400-500’ü buldu. Bu nedenle yeni taban fiyat çiftçiyi kurtarmaz. Çiftçi buğdayı TMO’ya vermeyecek. Piyasaya stokçular çıkacak ve fiyatı aşağıya çekecek. Buğday-un krizi kapıdayken, maliyetin birkaç kuruş üzerinde, dünya borsasının altında fiyat açıklanıyor. Bundan sonra her ay borsalar takip edilip fark ödenecek mi? Hayır. Bu fiyatlarla çiftçiye gelecek yıl ektiremeyiz. Yine yurtdışına kucak kucak döviz vereceğiz.”

BAKANLIKTA KAFA KARIŞIK

Hafta sonu bu yıl buğdayda 19.5 milyon ton rekolte beklediklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, dün rakamı 20 milyon tona çıkardı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ise bir başka etkinlikte beklentiyi 19.5 milyon ton olarak dile getirdi.