Buğday-arpa alım fiyatı belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun arpa alım fiyatının ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.
AKP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında, "Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz" dedi.
Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağını açılayan Erdoğan, "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir" diye konuştu.
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