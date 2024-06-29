'İktidar bundan ders çıkarsın'

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

CHP’nin ekonomi kurmaylarından genel başkan yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir bir ülkeye yatırım yapılırken o ülkenin bankacılık sistemlerinin, karapara aklamasının analiz edildiğini belirtti. Demir, “Kriterleri kabul etmesine rağmen uymayan veya yetersiz olan ülkeleri gri listeye alıyorlar. Türkiye 2011 yılında da gri listeye girdi. Üç sene sonra birtakım kriterlere daha uyumlu kabul edildik. 2014’te çıktık. 2021 yılında tekrar listeye girdik, bugün ne mutlu ki çıktık. 2021 yılında sorgusuz sualsiz çıkarılan vergi barışıyla beraber ne idüğü belirsiz paralar geldi Türkiye’ye. Para geldiği zaman da öğrendik ki uyuşturucu baronları ve mafyalar da gelmiş. Vergi barışı bizim ülkemize has değil, başka ülkelerde de çıkarılıyor ama paranın kaynağı soruluyor” dedi. Bu uygulamalara karşı olduklarını aktaran Demir şöyle konuştu: “Bizi kriterlere uyumsuz hale getiren aynı hükümettir. Ülkemizi gri listeye sokan da aynı hükümettir. Önümüzdeki yıllar için risk devam ediyor. Tekrar mesnetsiz uygulamalar yapmayacaklarını nereden bilelim? İktidar ders çıkarsın.” Demir, aynı zamanda Türkiye’nin kripto varlıklarla ilgili olan kriteri de karşıladıktan sonra gri listeden çıkarıldığını anımsattı.

