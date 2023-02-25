İktidar deprem bölgesi için uzmanların uyarısını dinlemedi: Jet hızıyla sınırsız inşaat
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yardım ulaştırmakta geç kalan iktidar, inşaatlar için jet hızıyla kararname çıkardı. İnşaat alanlarını Çevre Bakanlığı belirleyecek. Konutlar için mera ve ormanlar kullanılacak. Plan ve imar onayı beklenmeyecek. Karara itiraz hakkı da olmayacak.
Depremin 20’inci gününde birçok yerde depremzedelere henüz çadır bile temin edemeyen iktidar, uzmanların uyarılarını göz ardı ederek jet hızıyla inşaatlara başlıyor.
Mera, orman gibi alanlarda belirlenecek geçici veya kesin iskan alanlarında acele kamulaştırmalar gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek inşaatlar için askı, ilan, plan ve imar onayı beklenmeyecek.
Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Düzenlemeler özetle şöyle:
- Yeri bakanlık belirleyecek: Afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskân alanları, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği gibi kriterler gözetilerek doğrudan Çevre Bakanlığı’nca resen belirlenecek.
- Mera ve ormana yerleşim: Yeni yerleşim yerleri belirlenirken Mera Yasası ile Orman Yasası’nda belirtilen alanlar da kullanılabilecek. Geçici veya kesin iskân alanlarında, Mera Yasası, Orman Yasası gereğince verilen izinler iptal edilecek.
- Plan beklenmeyecek: Köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskân alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre Bakanlığı’nca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda bakanlıkça onaylanarak düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak.
- Hükümler uygulanmayacak: Bakanlık tarafından onaylanan plan ve parselasyon planlarında, İmar Yasası’nın ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümler uygulanmayacak. Bu alanlardaki taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilecek.
- Maden sahaları da açılıyor: Geçici veya kesin iskân alanlarına denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı resen taksir edilmiş sayılacak.
- Acele kamulaştırma: Yeni iskân alanlarında acele kamulaştırma kararları alınacak. Hazine adına tescil edilecek. Tescilden sonra bu alanlarda inşai faaliyetlere başlanabilecek.
- Yerlerin değeri: Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet takdiri, lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca yapılacak. Belirlenen değer, bakanlık veya TOKİ tarafından asliye hukuk mahkemesine sunulacak.
- AFAD yaptıracak: AFAD tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, imar planı, parselasyon gibi mühendislik hizmetleri yaptırılabilecek.
- Herkes ev yaptırabilecek: Yerli veya yabancı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar Çevre Bakanlığı’na hibe edilmek üzere bakanlıkça gösterilecek yerlerde konut ve işyeri yapabilecek veya yaptırabilecek.
- Atıklar nereye: Afet alanlarından çıkan yıkıntı atıklarının dökümü, çevrenin korunmasına ilişkin önlemler alınmak kaydıyla ilgili valilikçe belirlenen alanlara yapılacak.
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