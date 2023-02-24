Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası can kaybı 44 bin 218'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 22:20
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
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