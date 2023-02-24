Depremin üzerinden geçen 19'uncu günde çadır kuyruğu...

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 21:22

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 21:22

Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluğun bedelini depremzedeler ödüyor... Birçok ilde çadır dağıtımı yetersiz kaldı. Yurttaşlar kış günü kaderine terk edildi.

DEVA Partisi'nin Halkla İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hatay/Defne kaymakamlığının önünde uzun bir çadır kuyruğu olduğunu ifade etti.

Mehmet Emin Ekmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar Twitter'da kısa sürede binlerce görüntülenme aldı.

Ekmen, paylaşımına "Bugün saat 16.12 Hatay/Defne kaymakamlığı çadır kuyruğu. Çadır, çadır, çadır…" notunu düştü.