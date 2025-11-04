İktidar, emekçinin eline geçen maaş ve ücretlerin düştüğünü kabul etti: Erimeyi itiraf ettiler

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda işgücü maliyetlerinde ve net ele geçen ücretlerdeki değişime de yer verildi. Net ele geçen ücretlerdeki erime kabul edildi. Net ele geçen ücretlerde bir önceki yıla göre reel yüzde değişim oranı memurlarda eksi 2.3, asgari ücrette de eksi 3 oldu. Kamu işçilerinde yüzde 8’e geriledi. 2023 ile karşılaştırıldığında ücret ve maaşlardaki erime daha net ortaya çıktı. 2023 yılında net ele geçen ücretlerde bir önceki yıla göre artışlar olmuştu. 2023’te net ele geçen ücretlerde bir önceki yıla göre değişim kamu işçilerinde yüzde 71.6, memurlarda yüzde 38.2, asgari ücrette de yüzde 34.7 olmuştu. Geçen yıl ile bu yıl net ele geçen ücretler düştü.

BU YILIN KAYIPLARI

Bu arada enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte emekçilerin enflasyon nedeniyle bu yılın ikinci yarısında uğradıkları 4 aylık kayıplar da ortaya çıktı. 4 aylık enflasyon yüzde 10.25 oldu. Milyonlarca memur ile memur emeklisine bu yılın ikinci yarısında verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı buharlaştı. 4 aylık enflasyon, memur ve memur emeklisine verilen zamları ikiye katladı. Buna göre memur ile memur emeklilerinin yaklaşık yüzde 5 civarı enflasyon farkı oluştu. Ancak memur ile memur emeklisi enflasyon farkını 6 aylık verilere göre alıyor. Bu nedenle de kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesi gerekiyor. Enflasyon farkı için ödeme ise ocakta yapılacak. Enflasyondaki beklentiler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7-8 civarında olması bekleniyor. Ocakta memur ile memur emeklisine yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Enflasyon farkıyla birlikte memur ile memur emeklilerinin maaş ve aylıklarındaki artışın yüzde 19 civarında olması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık gerçekleşen enflasyona göre zam alıyor. Ekim ayı ile birlikte 4 aylık enflasyon yüzde 10.25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı 4 aylık verilere göre şu anda yüzde 10.25. Ancak kesin oran kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla netleşecek.

Yılın ikinci yarısında zam alamayan milyonlarca asgari ücretli işçi ile milyonlarca emekli ise aylardır açlık sınırının altındaki ücret ve aylıklarla geçinmeye çalışıyor.