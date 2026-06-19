İktidar emekli aylıklarına kapsamlı çözüm yerine yine geçici adımlar atıyor

En düşük emekli aylığı halen 20 bin lira. Bu emeklilerin büyük bir bölümü Bağ-Kur emeklileri. Milyonlarca emeklinin kök aylığı ise 20 bin liranın da altında. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak emeklilere 20 bin lira aylık ödeniyor. Yaklaşık 5 milyon emekli en düşük aylık olan 20 bin lira ile geçinmeye çalışıyor. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 16.61 oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı haziran enflasyonunun da açıklanması ile netleşecek. Ancak şu anda yüzde 16.61’lik artış garantilenmiş durumda. Kök aylığı düşük olan emeklilere yapılacak yüzdelik zamla yeni aylıkları yine 20 bin lirayı aşamıyor. Bu durumda “sıfır zam” tehlikesi ortaya çıkacak. Hükümet bu nedenle en düşük aylığı 6 ayda bir artırıyor.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

TÜİK 3 Temmuz’da 6 aylık enflasyon verilerini açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından Meclis’te yapılacak yasa değişikliği ile en düşük aylık olan 20 bin lira da artırılacak. Artışın 6 aylık enflasyon oranında olması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığının 23 bin 500 - 23 bin 600 lira civarında olacağı tahminleri yapılıyor.

YİNE AÇLIK SINIRININ ALTINDA!

Ancak bu artışa karşın emekli aylıklarının büyük bir bölümü yine açlık sınırının altında kalmaya devam edecek. Türk-İş’in mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 35 bin 174 liraya ulaşmış durumda. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre ise en düşük işçi emeklisi aylığı 20 bin 657 lira. En düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 54 lira. Ortalama memur emeklisi aylığı bile 31 bin 843 lira ile açlık sınırının altında bulunuyor. Bu aylıklar temmuz ayında artış yapılsa da yine açlık sınırının altında kalmaya davam edecek.

Memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Hakem kurulu tarafından bağıtlanan son toplu sözleşmeye göre, milyonlarca memur temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Yılın başında alınan yüzde 11’lik sözleşme zammı ise eridi. Memurların yılın 5 aylık döneminde yaklaşık yüzde 5 oranında enflasyon farkı oluşmuştu. Yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte artış oranı yaklaşık yüzde 12 yapıyor. Ancak kesin oran haziran enflasyonunun da açıklanması ile netleşecek. Bu orana göre memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yapılacak artışlar da yine sınırlı kalacak.

‘ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMASIN’

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük emekli aylığının bir sisteme bağlanmadığına, iktidarın “iki dudağının arasında” olduğuna dikkat çekti. “Ulufe dağıtır gibi” artışlar yapıldığına işaret eden Yavuz, “Oysa yapılması gereken çok açık: En düşük emekli aylığını asgari ücretin altında olmayacak şekilde belirlemek” dedi.

‘AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Yavuz, emekli aylıklarının açlık sınırının altında ya da açlık sınırı civarında olduğuna işaret etti. Bunun kabul edilebilir olmadığına vurgu yapan Yavuz, “En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olmamalı. Diğer emekli aylıkları için de düzenleme yapılmalı. Sadece enflasyon oranında artış yeterli değil. Enflasyon oranları da komik. Emekliler için insanca yaşayabilecekleri koşullar oluşturulmalı” diye konuştu.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Yavuz, pazar günü Ankara’da DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası olarak çalıştay düzenleyeceklerini söyledi. Çalıştayda emeklilerin sorunlarının masaya yatırılacağına işaret eden Yavuz, “Neler yapmamız gerektiğini tartışacağız. Akademisyenler de olacak. Onların da görüşlerini alacağız. Bu iktidarın emeklilerin sorunlarını çözebileceğine inanmıyoruz. Bir annenin pazardan hiçbirşey alamadan ağlayarak eve dönmesi hepimizi derinden yaralıyor” dedi.