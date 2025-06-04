İktidar firmalar tarafından yapılacak santraller için kararlar yayınladı: Şirket santralleri için kamulaştırma

Aslında istisnai bir uygulama olması gereken “acele kamulaştırma” iktidar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Artık kamulaştırmaların önemli bir bölümü “acele kamulaştırma” olarak yapılıyor. Oysa “acele kamulaştırma” için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekiyor.Kamulaştırma Yasası’na göre, “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda” ancak “acele kamulaştırma” yapılabiliyor.

İktidar, yasadaki bu düzenlemeye dayanarak dün yine “acele kamulaştırma” kararları yayınladı. Buna göre, aralarında şirketler tarafından yapılacak santrallerin de bulunduğu tesisler, kül depolama alanları ile enerji iletim hatları için “aceleme kamulaştırma” kararları çıkarıldı. Kararlara göre, yapılacak “acele kamulaştırmalar” şöyle:

HES, GES VE RES...

- Bozçakır HES üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara Polatlı Sarıoba’da bulunan taşınmazlar EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

- SeyyidBattalGazi-1 ile SeyyidBattalGazi-2 GES elektrik üretim tesislerinin yapımı amacıyla Malatya Arapgir Kaynak’taki taşınmazlar EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

- Niğde Merkez EDT GES elektrik üretim tesisinin yapımı için Niğde Merkez Edikli’deki taşınmazlar EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

- İpektepe RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Ağrı Diyadin Yeniçadır ile Satıcılar’daki taşınmazlar EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

- Sorgun RES elektrik üretim tesisinin yapımı için Yozgat Sorgun Gevrek’teki taşınmazlar EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

- Çan-2 Termik Santrali Elektrik Üretim Tesisi’ne ait kül depolama alanının yapımı amacıyla Çanakkale Çan, Bahadırlı, Yayaköy’deki taşınmazlar EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

- Bunların dışında Çorum-1 RES ile Mihalıççık GES enerji iletim hatlarının yapımı amacıyla da Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırmalar yapılacak.