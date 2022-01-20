İktidar kamu bankaları için harekete geçti: Sermaye artırıyor
Bloomberg'ün kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kamu bankalarında 51.5 milyar TL'lik sermaye artışına gidilmesine karar verildi.
Türk Lirası'ndaki zayıflamayla bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için kamu bankalarında 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidilmesine karar verildiği bildirildi. Bloomberg HT'de yayınlanan ve bir yetkiliye dayandırılan Bloomberg haberine göre, Ziraat Bankası’na 22.5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a 13.5’er milyar TL, katılım bankalarına 2 milyar TL'lik ek sermaye planlanıyor.
Haberde, ek sermayelendirme konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da sunum yapıldığını belirten yetkili, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını söyledi. Türkiye Varlık Fonu, konuyla ilgili Bloomberg’in sorusu üzerine “Ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan ve TVF’nin de portföyünde yer alan kamu bankalarımızı, ülkemizin kalkınmasına katkılarının sürmesi için, daha önce yaptığımız gibi, gerekli olduğu durumlarda desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
NEBATİ SÖYLEMİŞTİ
Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de uzun zamandır gündemde olan kamu bankalarına sermaye enjeksiyonunun bu ay sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti.
Halkbank hisseleri yüzde 3.37 primle hareket ederken, Vakıfbank hisseleri de yüzde 2.78 yukarıda işlem görüyor.
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