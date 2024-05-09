İktidar kamu personeli sistemini altüst etti: Bir ambulansta üç ayrı istihdam

Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 04:00

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam bulunduğuna dikkat çekti. Kahveci, “Öncelikli olarak kamuda güvencesiz istihdam kaldırılmalı. Atama, görevde yükselme, tayin ve terfilerde liyakat esaslı bir yapıya geçilmeli, adam kayırmanın ve haksızlığın aracı olan mülakat sistemi olmamalı, yazılı sınava öncelik verilmelidir” dedi.



Kamudaki farklı istihdam modellerine dikkat çeken Kahveci bir ambulansın içinde üç farklı mevzuata göre istihdam edilmiş personel çalıştığına vurgu yaptı. Türkiye Kamu-Sen’den alınan bilgiye göre, bir ambulansta 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na tabi çalışan kadrolu personel, 4/B sözleşmeli çalışan, ücretini döner sermayeden alan sözleşmeli personel var. Sendika, güvenceli tek mevzuat olmasını istiyor. Farklı mevzuata tabi personelin emeklilik süreçleri ve aylıkları farklı hesaplanıyor.





