İktidar kamu personeli sistemini altüst etti: Bir ambulansta üç ayrı istihdam
İktidar güvenceli kadrolu personel istihdam etmek yerine sözleşmeli, geçici personel istihdamına ağırlık veriyor.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, kamuda 32 farklı
istihdam bulunduğuna dikkat
çekti. Kahveci, “Öncelikli olarak
kamuda güvencesiz istihdam
kaldırılmalı. Atama, görevde
yükselme, tayin ve terfilerde
liyakat esaslı bir yapıya geçilmeli,
adam kayırmanın ve haksızlığın
aracı olan mülakat sistemi
olmamalı, yazılı sınava öncelik
verilmelidir” dedi.
Kamudaki
farklı istihdam modellerine dikkat
çeken Kahveci bir ambulansın
içinde üç farklı mevzuata göre
istihdam edilmiş personel
çalıştığına vurgu yaptı. Türkiye
Kamu-Sen’den alınan bilgiye
göre, bir ambulansta 657 sayılı
Devlet Memurları Yasası’na tabi
çalışan kadrolu personel, 4/B
sözleşmeli çalışan, ücretini döner
sermayeden alan sözleşmeli
personel var. Sendika, güvenceli
tek mevzuat olmasını istiyor.
Farklı mevzuata tabi personelin
emeklilik süreçleri ve aylıkları
farklı hesaplanıyor.
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