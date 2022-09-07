İktidar şimdi de enflasyonu 20’lere indirme sözü verdi: AKP yurttaşa düş satıyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

Son 24 yılın rekorunu kırarak bir yılda yüzde 19’dan yüzde 80.21’e çıkan enflasyon hükümete göre bir yıl içinde yeniden yüzde 25’lere gerileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu düşürme vaatlerine bir yenisini “Yıl başından sonra enflasyonun hızlı şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40’lı, ardından 30’lu, yıl sonuna doğru 20’li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz” sözleriyle ekledi. Hazine Bakanı Nureddin Nebati ise “Enflasyonu bu ülkeden defedeceğiz” dedi.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Plan’da (OVP) enflasyon bu yılsonu yüzde 65, 2023 sonu için yüzde 24.9 olarak öngörülüyor. Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren ekonomistler, iktidarın enflasyonun düşeceği açıklamalarının temelinde baz etkisi beklentisinin bulunduğunu belirtirken ancak mevcut ekonomik konjonktürde beklenen düşüşün mümkün olmadığını söylüyor.

Ağustos ayı için yüzde 181.37 oranında enflasyon açıklayan bağımsız araştırma şirketi ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, enflasyonun bu yılsonunda yüzde 65 olması için her ay en fazla yüzde 3 olması gerektiğini belirtti. Bu oranın zor olduğunu çünkü özel sektörden gelecek zamların bulunduğunu hatırlatan Ulusoy şunları söyledi:

“Enflasyon iki şekilde düşebilir biri akılcı ekonomik politikalarla diğeri ise istatistiğin oyunlarına güvenerek baz etkisini beklemek. İktidar yılbaşı için baz etkisine güveniyor. Hiperenflasyon yaşanan bir ülkede baz etkisine güvenmek zavallılıktır. Ekonomi politikalarını uygulayamamanın zavallılığıdır. Artan enerji maliyetleri ve yılbaşında gelecek ücret zamları birleşince baz etkisi de niteliğini yitirecek.”

HAYAT PAHALILIĞI SÜRER

İktidarın enflasyon teşhisinin yanlış olduğunu bu nedenle tedavisinin de yanlış uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Burhan Şenatalar ise şunları söylüyor:

“Faiz sebeptir denildi, hem piyasadaki faiz düşürülemedi hem de enflasyon patlatıldı. Ben aylık olarak enflasyonda bir düşüş beklemiyorum. Baz etkisinden dolayı yıllıkta bir yanılsama olabilir. Kış aylarında enflasyonun düşmesini beklemiyorum. Hem artan enerji maliyeti hem de gıda fiyatları enflasyonu arttıracak.”

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da “Ortada enflasyonla mücadele planı yok. Yüzde 65’e düşmesi mümkün değil” derken Prof. Dr. Cem Başlevent ise şöyle konuştu:

“Enflasyon rakamsal olarak düşse de, iktidar bunu bir başarıymış gibi lanse etse de hayat pahalılığı bitmez. Kaldı ki enflasyonun bu seviyeye hiç gelmemesi gerekirdi. Yani faizlere hiç dokunulmasaydı zaten en fazla yüzde 25 enflasyon görürdük. Elleriyle yüzde 80 yaptılar, tekrar yüzde 25’e çekip başarı gibi sunacaklar.”