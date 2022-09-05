BES: Yıllık enflasyon yüzde 161.33

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:04

Büro Emekçileri Sendikası (BES), kamu emekçilerinin, enflasyon rakamlarında tüketim sıklıkları da dikkate alınarak hesaplanan 'Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması' sonuçlarını yayınladı. BES’in araştırma sonuçlarına göre TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4.68, yıllık yüzde 161.33 arttı. Yıllık Gıda Enflasyonu ise; yüzde 228.64 olarak gerçekleşti.

BES araştırma merkezi (BES/AR) her ay hesapladığı 'Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması' Ağustos 2022 dönemine ilişkin BES/TÜFE sonuçlarını yayınladı. BES’in araştırma sonuçlarına dair verdiği bilgiler şöyle:

'MAAŞLAR ERİDİ'

“TÜİK 2022 yılı Ağustos ayında TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 1.46 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80.21 artış gerçekleştiğini açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması sonuçlarına göre ise, BES TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4.68 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 161.33 artış gerçekleşmiştir. Hükümetin kamu emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 7 maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre 2022 yılı Temmuz-Ağustos ayı TÜFE rakamı yüzde 3.86 ile geriye sadece 3.14 puan kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2022 yılı ikinci altı ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 14.94 olmuştur. Yani kamu emekçileri 2022 yılının ikinci altı ayının daha ilk iki ayında ücretlerinde yüzde 7.94 oranında enflasyon kaybına uğramıştır."