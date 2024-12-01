İktidar tartışma yaratacak yeni bir yasa teklifini Meclis’e sundu: İstediğini çalıştır, istediğini uzaklaştır!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:26

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:26

Tam ismi “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan düzenlemeye göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almazlarsa ilave bir kademe hakkından yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara aylıksız izin verilecek.

Kamuda yöneticilik görevinden alınıp veya bu görevleri sona erip de bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadrolarına atanan, sonrasında da kendi istekleriyle memurluktan ayrılanlar yeniden kamuya dönebilecek.

Haklarında sadece güvenlik soruşturması yapılacak. Diğer hiçbir şart aranmayacak. Ayrıldıkları kadrolara yeniden atanabilecekler. Maddenin gerekçesinde, “Yöneticilik görevi sonrası bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadrolarına atanmış olup özel sektöre geçmek isteyenlerin bu geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapılmaktadır” denildi.

Böylece memurluktan istifa edip özel sektörde çalışanlar isterlerse yeniden memuriyete dönebilecek.

Teklif ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanı genişletiliyor. Kurul, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Daha önce Anayasa Mahkemesi bu denetimler yasayla düzenlenmediği için iptal kararı vermişti. Şimdi yasayla düzenleme yapılıyor.

DDK’YA ‘UZAKLAŞTIRMA’ YETKİSİ

Yine Anayasa Mahkemesi daha önce Devlet Denetleme Kurulu’ndaki denetçilerin dernekler başta olmak üzere çeşitli kurumlarda “görevden uzaklaştırma” kararı verebilmelerine olanak sağlayan düzenlemeyi de yasa yerine kararname ile yapıldığı için iptal etmişti. Şimdi bu da yasa ile düzenleniyor.

Buna göre, denetçiler, denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilecek.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında da bu tedbiri uygulayabilecek. Denetlemeler sırasında bir şey bulunamazsa uzaklaştırılan kişi yeniden göreve başlatılacak.

5 KATA KADAR ÜCRET

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda, Devlet Memurları Yasası veya diğer yasaların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Bu kişilere ödenecek ücret ise, yasanın ilgili fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücret tavanının 3 katını geçmemek üzere İdari İşler Başkanı tarafından belirlenecek.

Sözleşmeli bilişim personeline ödenecek ücret tavanı ise en fazla 10 kişi için Devlet Memurları Yasası’nın ilgili fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücret tavanının 5 katına kadar belirlenebilecek.

Yurtdışından mezun olanlar da YÖK tarafından denkliği kabul edilirse bu kapsamda çalıştırılabilecek. Bu hükme göre istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilecek.

İSTEDİĞİ GİBİ ATAMA

Kamuda üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla Devlet Memurları Yasası’nın atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilecek.

Teklif ile Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve raportör yardımcıları da istihdam edilecek. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satabilecek.

Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan karşılayacak. EÜAŞ, belirtilen elektrik enerjisi miktarını karşılayamazsa yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden alım yapacak.