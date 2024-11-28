Mecliste teğmenleri eleştiren Erdoğan, 'seçilmiş' Kara Harp Okulu öğrencileri ile Saray'da buluştu

Yayınlanma: 28.11.2024 - 19:49

Güncelleme: 28.11.2024 - 19:50

TBMM'de dün AKP Grubu'nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilmekle karşı karşıya kalan teğmenleri, "Yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?" sözleri ile eleştirmişti.

Erdoğan'ın konuşmanın ardından, Saray'da, bir grup Kara Harp Okulu öğrencisi ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.

T24'ün haberine göre, Erdoğan, bir grup Kara Harp Okulu öğrencisini Saray'da akşam yemeğine konuk etti. Yemek için Kara Harp Okulu yönetimince belirlenen öğrencilerin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu'nun sivil yöneticileri ve komutanlar da hazır bulundu.

Yemeğe giden öğrencilerin Kara Harp Okulu'nda dört ayrı şube birinci sınıf eğitimi gören 60’şar öğrenciden oluşturulan 240 kişilik grup olduğu aktarıldı.

"SÖZ KONUSU TSK OLDUĞUNDA..."

Erdoğan partisinin TBMM'deki grup konuşmasında teğmenleri şu sözlerle eleştirmişti:

"Neymiş, benim birincilere diploma vermemin değerlendirmesini yapıyorlar. Yapmam gereken onların diplomalarını vermektir. Bunların disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa o da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği bir neticedir. Teğmenlerle ilgili de önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. Disiplin elbette her yerde lazımdır ama söz konusu TSK olduğunda hayati öneme sahiptir. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir?"