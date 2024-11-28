'Aile meclisi'nin toplandığı ortaya çıkmıştı: Salim Güran'ın avukatından açıklama

Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:57

Güncelleme: 28.11.2024 - 21:57

Diyarbakır'da meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı bulan Narin Güran’ın cinayeti davasında, dava dosyasına eklenen yeni görüntülerde Narin’in cesedinin bulunduğu gece ‘aile meclisinin’ toplandığı ortaya çıkmıştı.

Olayın şüphelisi olarak görülen amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Avukat Onur Akdağ resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“1-Bu kayıtlar Erhan Güran'ın ev kamerasından çekilen görüntülerdir.

2- Erhan Güran 4 Eylül'de evine kamera taktırmış, kamera görüntülerini hiçbir zaman silmemiştir. Görüntüler dosyada zaten mevcut. Kayıtların sonradan getirildiğine yönelik iddialar tamamen asılsızdır.

3- Gizli toplantı diye bazı manipülatif haberler yapılmışsa da , bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir.

4-Bir istihbaratçının Nevzat bahtiyar'ın dayısının oğlu olan çoban Ahmet Akgün'ün çelişkili beyanlarından ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine. Jandarma, Güran ailesini bu şahısla konuşmalarını istemiş. Zaten ayrıca söz konusu şahsın jandarmada ifadesi alınmıştır.

5-Görüntüdeki konuşma 7 Eylül'de, Narin kızımızın bulunduğu günün gecesi gerçekleşiyor.

6- Nevzat'ın öz dayısının oğlu telaşlı ve şüpheli hareketler sergileyince aile bu şahısla olay günü çocuğu görüp görmediği, görmüşse saat kaçta gördüğü hususunda konuşma gereği duymuştur.

7- Görüntüler üzerine medyada ailenin söz konusu şahsın konuşmamasına yönelik toplantı yaptığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup, birçoğu gibi yalan haber mahiyetindedir.”