İktidar, yılbaşında ‘vazgeçtik’ dediği vergiyi ek bütçeyle almaya karar verdi

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Ancak geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından TBMM’ye sunulan ek bütçede vazgeçilen vergi gelirinin 241.3 milyar TL’ye indirildiği ortaya çıktı. Buna göre yılbaşında vazgeçildiği belirtilen verginin 94.6 milyar TL’lik kısmının yeniden toplanmasına karar verildi. Ancak Nebati’nin sunumunda vergi harcamaları ile ilgili detaylara yer verilmedi. Bu da 94.6 milyar liranın nereden geleceği, kimin ödeyeceğiyle ilgili soru işareti yarattı.

‘MECLİS SORGULAMALI’

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Aziz Konukman, ek bütçede de vergi harcamalarına ilişkin açıklamanın yer alması gerektiğini ancak bunun yapılmadığına dikkat çekti. Konukman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tahmin tutarı niye düşürüldü ve ayrıntısı nedir? Bu ayrıntı da yeterli değil. Ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) ödemeleri için vazgeçilen gelir vergisi stopajı ve kurumlar vergisi tutarı nedir? Ana bütçede olduğu gibi bir açıklama olmadığı için sözü edilen bu tutarın gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve ÖTV itibarıyla dağılımı da bilinmiyor. Bütçe hakkının son bir kırıntısı hâlâ varsa bu sorunun yanıtı Meclis’in bilgisine mutlaka sunulmalı.” Vazgeçilen vergi tutarının neden azaltıldığının açıklanması gerektiğini belirten Konukman, “TÜSİAD üyelerinin ağırlıklı yararlanacağı muafiyetleri tasfiye etme girişimi de söz konusu olabilir. Bu muafiyeti bu kesimlere tanımayıp vergi alalım demiş olabilirler. Veya emekçilere tanınan bazı muafiyetlerden vazgeçmiş olabilirler. Ya da her ikisi de söz konusu olabilir. Ayrıntısını bilmediğimiz için bunları tespit edebilmek mümkün değil” dedi.

Konukman ayrıca KKM’ler için mart, nisan ve mayısta Hazine’den toplam 21.1 milyar TL ödeme yapıldığına işaret ederek ek bütçeye konulan 40 milyar liralık ödenekten bu miktarın çıkarılması gerektiğini söyledi.