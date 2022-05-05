TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
TÜİK'in açıklamasına göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam beklentisi oluştu.
NTV'de yer alan habere göre; memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı oluştu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son oran netleşecek.
SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.
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